LA SICILIA – Pellegrino: “Piccolo, squalifica ingiusta. Carlini, episodio grave…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dopo il comunicato emesso da Nico Le Mura sull’arbitraggio di Catanzaro, adesso arriva la reazione del Direttore Maurizio Pellegrino dopo la squalifica inflitta ad Antonio Piccolo: “La squalifica di Piccolo assume toni paradossali. Non ci risulta che il giocatore si sia espresso in questo modo e comunque ora mi aspetto che vengano squalificati dieci giocatori a partita in tutta Italia per frasi blasfeme soprattutto in campo. Si usi una misura unica, da un anno e mezzo accettiamo decisioni contrarie, tanto è vero che il tecnico Baldini nel dopogara ha commentato il rigore contro il Catania tollerando l’errore arbitrale. Ma l’infortunio di Greco, che rischiamo di perdere per il match con la Turris è altrettanto grave visto che l’avversario (Carlini) nonostante le scuse si è reso protagonista di un episodio che non è stata sanzionato”.

