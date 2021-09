MERCATO: il Catania aveva valutato il profilo di Mandorlini, giocherà ancora al Nord

C’era la possibilità di sottoscrivere un contratto di durata biennale con il Catania, ma il centrocampista Matteo Mandorlini – figlio del noto allenatore Andrea – dopo vari contatti avviati anche con altre società, a seguito dello svincolo dal Padova, ha trovato nuova sistemazione al Nord Italia. Precisamente in Brianza, direzione Seregno. Entusiasta del suo ingaggio il Direttore Generale del club in questione, Ninni Corda: “Si tratta di un altro colpo sensazionale per noi. Matteo è un giocatore che conosce la serie C a menadito, avendovi trascorso buona parte della sua ottima carriera, e possiede quelle qualità tecniche e caratteriali che ci sono indispensabili per alzare l’asticella del nostro rendimento. Ovunque è stato, si è sempre conquistato l’affetto dei tifosi, in particolare in una piazza come Padova, dove è stato a lungo capitano. Sono certo che si ripeterà anche da noi”.

