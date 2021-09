EX ROSSAZZURRI: Manneh, arrivato il debutto in Serie B

Prima gara ufficiale in Serie B per Kalifa Manneh. Cresciuto calcisticamente nel Catania, dopo diverse apparizioni in maglia rossazzurra e la breve parentesi tra le fila della Carrarese, l’esterno sinistro gambiano ha fatto il suo esordio nel campionato cadetto. “Grazie a Dio ho fatto il mio primo debutto in Serie B, sfortuna per il risultato ma continuiamo a lottare”, le parole del giocatore sui social. Manneh ha fatto il suo ingresso in campo nel match Perugia 2-3 Ascoli, valido per la seconda giornata di campionato subentrando a Marcello Falzerano al minuto 84. Ha partecipato agli assalti finali degli umbri, ma il risultato non è cambiato premiando gli avversari allenati da Andrea Sottil, anche lui ex Catania.

