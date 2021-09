MERCATO: Ciervo, ben presto il Catania si è dovuto arrendere…

Durante la sessione estiva del mercato si era fatto spesso il nome dell’esterno offensivo Riccardo Ciervo di proprietà della Roma in orbita Catania. Anche altri club di Serie C avevano manifestato interesse, tra i quali il Palermo. Ma, con il passare delle settimane, si sono intensificati i contatti soprattutto con società di Serie B ed A. Alla fine è riuscita a spuntarla addirittura la Sampdoria, che milita nella massima categoria. Il ragazzo, dopo essersi meritato l’attenzione di Mourinho nell’intero ritiro pre-campionato della Roma, ha raggiunto l’accordo per il trasferimento nella sponda blucerchiata di Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto (in favore dei liguri) e controriscatto (a beneficio della Roma). Si era scatenata una vera e propria asta negli ultimi giorni di mercato e ben presto il Catania ha capito l’impossibilità d’inserirsi nelle trattative.

