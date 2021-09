MERCATO – Perrotta, piaceva al Catania ma… “Palermo prima scelta”

Ha esordito in rosanero nel derby di Vibo Valentia al cospetto dell’ACR Messina. Il difensore Marco Perrotta, che il Palermo ha prelevato dal Catania in chiusura di mercato, commenta la decisione di sposare il progetto del club del presidente Mirri dopo avere detto no ad altri club, tra cui il Catania: “Credo che questa squadra possa ambire a posizioni d’alta classifica. Siamo pronti a dare tutto in questo campionato molto difficile. Nei primi periodi di mercato non avevo intenzione di spostarmi, sono sincero. Poi le dinamiche in ritiro hanno fatto sì che cambiassi idea. Palermo per me è stata la prima scelta, tra tutti i club che mi seguivano ho ritenuto che venire qui potesse rappresentare un livello di miglioramento. Sono felice di essere a Palermo dove trovo un gruppo molto coeso ed affiatato. Dirigenza e mister mi hanno fatto sentire la loro stima e spero di ricambiarla nel migliore dei modi”.

