CALCIO CATANIA: aperto lo store ufficiale, disponibili kit gara e merchandising online

Nota stampa Calcio Catania

I tifosi del Catania possono già acquistare online, su www.calciocataniastore.it, i nuovi kit gara, gli accessori e l’abbigliamento ufficiale rossazzurro, firmato Nike.

L’amministratore unico Nico Le Mura ringrazia Massimo Beltempo e l’intero gruppo Linea Oro Sport, sponsor tecnico del Calcio Catania e Top Account Nike Team, per il lavoro svolto egregiamente e nel rispetto delle tempistiche previste: dopo la presentazione delle maglie a Torre del Grifo Village, l’avvio del fondamentale servizio è stato garantito nel breve volgere di un mese.

Per effetto dell’intesa con lo sponsor tecnico Linea Oro Sport, sono inizialmente 27 gli articoli in vendita; l’offerta verrà costantemente implementata nel corso della stagione e tutte le novità saranno svelate e proposte in anteprima proprio su calciocataniastore.it e su lineaorosport.com, all’interno della sezione riservata ai prodotti ufficiali Calcio Catania: https://www.lineaorosport.com/espositore/calciocatania.

Il merchandising ufficiale è disponibile anche al Catania Point di Torre del Grifo Village, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Prossimamente, saranno attivi ulteriori punti vendita così come annunciato nel corso della conferenza stampa tenuta il 18 agosto.

