PAROLA AI TIFOSI – La domenica allo stadio: “Salvare il salvabile unico obiettivo, i ragazzi fanno del loro meglio”

Così La domenica allo stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, dopo la sconfitta di Pagani:

“Noi odiamo chi odia come obiettivo della propria vita. Odiate noi se scriviamo qualcosa che non vi piace. Odiate la squadra, quattro ragazzi che fanno del loro meglio in un contesto impossibile. Più che le difficoltà societarie, più che la crisi economica, oggi uno dei problemi più seri del Catania sono i nemici della concretezza. I contestatori seriali a cui nulla va bene, tutto diventa oggetto di discussione e invettiva. Si dovrebbero sottolineare gli sforzi di questo gruppo di giocatori, probabilmente sottopagati e senza certezze di prendere nemmeno quei pochi euro che prendono, e invece si preferisce calare la mannaia delle critiche esagerate e esasperate. Far notare che è un atteggiamento sbagliato e controproducente, sappiamo già quale reazione produrrà: l’accusa di essere accondiscendenti con la Sigi. A noi non ce ne frega nulla di Sigi. Ci auguriamo che arrivi una proprietà forte quanto prima, ma non è scrivendo un post al giorno che sistemeremo le cose. Quando capirete che salvare il salvabile è l’unico obiettivo, e fare quadrato attorno alla squadra è l’unico mezzo, sarà sempre troppo tardi. Chi non sa fare altro che odiare, oggi è il male del Catania. Esattamente, cosa volete? Qual è il vostro obiettivo?”.

