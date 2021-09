CALCIO IN PROVINCIA: Giarre premiato ai rigori, Acicatena beffato al 93′

Finestra riservata al calcio della provincia di Catania. Il Giarre supera il turno preliminare di Coppa Italia Serie D eliminando il Paternò al termine della lotteria dei rigori. Giarresi avanti di due reti già dopo i primi 20′, ma i padroni di casa non si arrendono e reagiscono riuscendo a pareggiare i conti in virtù della doppietta di Camara. Il Paternò mette in difficoltà il Giarre, ma l’esito della gara affidato ai calci di rigore premia i gialloblu che si qualificano al turno successivo.

Parte il campionato di Eccellenza con l’ennesima farsa relativa all’Atletico Catania che, in attesa della preannunciata riorganizzazione societaria, viene sconfitto 6-0 dal Palazzolo in virtù delle reti di Stelli, Di Pietro (doppietta), Leone (doppietta anche per lui) e Diallo, con l’arbitro che sospende l’incontro al 17′ per inferiorità numerica degli atletisti rimasti con sei uomini in campo. L’Acicatena, invece, paga una disattenzione fatale al 93′ con Belluso che firma il classico gol dell’ex ma esce a testa altissima dal confronto con il Ragusa, vittorioso per 0-1. Viagrande-Aci S.Antonio, infine, rinviata per casi di Covid all’interno della formazione santantonese.

In Promozione il FC Motta vince sul campo di Sporting Lavinaio per 3-2. Vantaggio di Luca al 15′, i padroni di casa rispondono con Catania (31′), poi Strano (39′) e Inserra (57′) calano il tris e Sinito (84′) rende meno amara la sconfitta per la compagine di Intelisano. Bene la Gymnica Scordia che batte il Misterbianco Calcio di misura grazie al gol di Vitellino al 43′. Atletico Ct e Calatabiano sconfiggono rispettivamente Don Bosco (marcatori Mazzamuto, Cherif e Jawara) e Armerina (D’Alessandro, Biscchia e Di Carlo a segno). Poker del FC Belpasso ai danni del Ciclope Bronte (realizzazioni di Bonaccorsi, autore di una doppietta, Nicolosi, Sanfilippo e Censabella). San Gregorio e Leonfortese non si fanno male, finisce 1-1 con gol di Caputa e Garufi. Pari tra Atletico Nissa e Real Aci: 2-2 caratterizzato dalle marcature di Mongelli (doppietta), Alù (su rigore) e Vaccaro.

