SERIE C: Avellino 0-0 Catanzaro, tutti i risultati e la classifica. Catania ancora giù…

Si è concluso in parità (0-0) il posticipo tra Avellino e Catanzaro. Riportiamo di seguito i risultati al completo e la classifica aggiornata del girone C di Serie C che vede il Catania ancorato nelle ultime posizioni. A conferma delle difficoltà che i rossazzurri stanno attraversando, peraltro in attesa della penalizzazione per il mancato rispetto della scadenza federale del 2 agosto.

RISULTATI

ACR Messina 0-2 Bari (9′ Botta, 76′ Paponi)

Taranto 0-0 Monterosi Tuscia

Fidelis Andria 0-3 Foggia (31′ Curcio, 62′ Ferrante, 65′ Merola)

Latina 0-1 Juve Stabia (42′ Evacuo)

Monopoli 2-0 Picerno (21′ Piccinni, 86′ Mercadante)

Paganese 1-0 Vibonese (89′ Castaldo)

Palermo 3-1 Campobasso (4′ Silipo, 5′ Valente, 55′ Rossetti, 80′ Brunori)

Potenza 0-1 Virtus Francavilla (24′ Ventola)

Catania 3-4 Turris (6′ Moro, 8′ Giannone, 45′ Leonetti, 52′ Santaniello, 57′ Moro, 65′ Esempio, 82′ Biondi)

Avellino 0-0 Catanzaro

CLASSIFICA

1. Bari 14

2. Monopoli 13

3. Virtus Francavilla 12

4. Taranto 11

5. Paganese 11

6. Turris 10

7. Juve Stabia 10

8. Foggia 9

9. Palermo 9

10. Catanzaro 8

11. Avellino 8

12. Picerno 8

13. ACR Messina 5

14. Latina 5

15. Campobasso 5

16. Fidelis Andria 5

17. Catania 4

18. Monterosi Tuscia 4

19. Potenza 3

20. Vibonese 2

