SERIE C – Mignemi (D.S. Gubbio): “Da subito Sarao ha dimostrato di voler venire da noi”

Il Direttore Sportivo del Gubbio Davide Mignemi torna sulla decisionedi fiondarsi sull’attaccante Manuel Sarao, che ha rifiutato la proposta di rinnovo dei rossazzurri per sposare il progetto eugubino: “L’aver lasciato Catania per Gubbio dimostra la voglia di Sarao, un calciatore che l’anno prima aveva vinto un campionato con la Reggina e militato in squadre importanti. Sin dalla prima chiamata ha dimostrato di voler venire qui, dandoci lo slancio per chiudere la trattativa e battere la concorrenza in tempi brevissimi”, le parole di Mignemi in conferenza stampa evidenziate da tuttoc.com.

