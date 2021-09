VERSO CATANIA-FIDELIS ANDRIA: difesa, come sopperire all’attuale emergenza?

In attesa di capire se il Catania riuscirà a consegnare a mister Baldini un nuovo centrale difensivo attraverso il mercato degli svincolati, al momento il reparto arretrato si presenta a corto di uomini, quando si avvicina il confronto casalingo con la Fidelis Andria. Sulle corsie laterali Calapai e Pinto (o Zanchi) dovrebbero scendere in campo dal 1′ nella linea difensiva a quattro. Scelte obbligate in posizione centrale, con il difensore scuola Manchester United Ercolani ad agire in coppia con l’argentino Monteagudo. Entrambi in chiara difficoltà all’esordio in campionato a Monopoli, soprattutto Ercolani, saranno chiamati a riscattare la serataccia del “Veneziani”. Da valutare le condizioni fisiche di Claiton. Settimana scorsa è stato costretto a dare forfait a causa dei postumi di un trauma contusivo in zona costale riportato in allenamento. Se, come sembra, il brasiliano non dovesse recuperare in tempo per la Fidelis, qualora si rendesse necessario Baldini potrebbe anche adattare Zanchi al centro. Si va, comunque, verso la riconferma dall’inizio del tandem Ercolani-Monteagudo.

