SERIE C: quinta giornata, risultati e classifica. Solo un punto per Bari e Palermo, Messina e Monopoli ko, primo successo per l’Avellino

Riportiamo di seguito i risultati valevoli per la quinta giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata, in attesa del posticipo Catanzaro-Catania.

Prima vittoria conseguita dall’Avellino in questo campionato. Mezzo passo falso casalingo del Bari contro la Paganese. Turris e Fidelis Andria corsare rispettivamente a Vibo Valentia e Campobasso. Solo un pareggio per il Palermo sul campo del Monterosi, ACR Messina ko in trasferta al cospetto del Picerno. Cade il Monopoli in quel di Francavilla Fontana.

RISULTATI

Avellino 1-0 Potenza (41′ Carriero)

Bari 1-1 Paganese (2′ Botta, 75′ Firenze)

Campobasso 1-3 Fidelis Andria (55′ Di Piazza, 63′ Tenkorang, 67′ Bubas, 93′ Bolognese)

Foggia 1-1 Juve Stabia (23′ Panico, 64′ Nicoletti)

Monterosi Tuscia 1-1 Palermo (22′ Brunori, 50′ Cancellieri)

Picerno 2-1 ACR Messina (16′ Adorante, 26′ Dettori, 51′ Reginaldo)

Taranto 2-0 Latina (61′ Pacilli, 68′ Giovinco)

Vibonese 1-4 Turris (14′ Giannone, 17′ Vergara aut., 20′ Leonetti, 63′ Mauceri, 92′ Loreto)

Virtus Francavilla 3-1 Monopoli (24′ Maiorino, 60′ Starita, 71′ Maiorino, 87′ Enyan)

Catanzaro – Catania (lunedì ore 21:00)

CLASSIFICA

1. Bari 11

2. Taranto 10

3. Monopoli 10

4. Virtus Francavilla 9

5. Picerno 8

6. Paganese 8

7. Turris 7

8. Juve Stabia 7

9. Avellino 7

10. Catanzaro 6

11. Foggia 6

12. Palermo 6

13. ACR Messina 5

14. Fidelis Andria 5

15. Campobasso 5

16. Latina 5

17. Catania 3

18. Potenza 3

19. Monterosi Tuscia 3

20. Vibonese 2

