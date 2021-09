SERIE C: seconda giornata, i risultati dei match del sabato. Vincono Taranto e Latina, pari nei derby

Riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi del girone C di Serie C, in attesa delle gare domenicali. Successo esterno del Taranto, derby senza vincitori nè vinti. Vittorie casalinghe per Catania e Latina.

ACR Messina 1-1 Palermo (45′ Balde, 65′ Soleri)

Campobasso 0-1 Taranto (57′ Giovinco)

Catania 2-0 Fidelis Andria (8′ Sipos, 45′ Sipos)

Juve Stabia 0-0 Avellino

Latina 2-0 Paganese (15′ Carletti, 57′ Carletti)

Picerno 0-0 Catanzaro

