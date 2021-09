CATANIA-BARI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” per il confronto con il Bari, valevole per la quarta giornata di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.45 e 2.60; la “X” tra 2.90 e 2.98; il “2” intorno a 2.80 e 2.93. Pronostico dunque molto incerto con il Catania però leggermente favorito nonostante la qualità dell’avversario – reduce da due successi consecutivi – ed il momento difficile attraversato dai rossazzurri in termini di risultati ottenuti finora (una vittoria e due sconfitte in campionato).

