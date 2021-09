STAMPA CALABRESE: “Ritmi alti delle due squadre, il Catanzaro non brilla ma batte il Catania”

Leggiamo i commenti della stampa calabrese relativamente alla partita di Coppa Italia Serie C vinta dal Catanzaro contro il Catania. Su Calabria 7 si parla di “gioia in zona Cesarini per il Catanzaro di Calabro”, che batte il Catania nel contesto “di un match combattuto”. La C News 24 scrive che la partita è stata giocata “a ritmi abbastanza alti dalle due squadre che negli undici titolari messi in campo dai rispettivi allenatori presentano diverse modifiche rispetto alle precedenti partite di campionato”, con il Catanzaro che “prova a fare la partita” e il Catania che cerca di “sfruttare gli errori a centrocampo dei giallorossi per colpire in contropiede”.

La Gazzetta del Sud evidenzia la rete decisiva siglata di testa nel recupero da “Ilario Monterisi, il più giovane (un 2001) e l’ultimo arrivato di una compagnia che ha lasciato a riposo quasi tutti i big pensando alla trasferta di Palermo, impegno ravvicinato (domenica pomeriggio) decisamente più importante e significativo di questo al Ceravolo“, criticando la prestazione dei giallorossi (“Insieme alla qualificazione si cercavano altre risposte, ma… prego ripassare”) con “tanto impegno, tanta buona volontà, ma anche tanti errori gratuiti in cose semplici”.

Catanzaro Sport 24 invece evidenzia il fatto che “il Catanzaro voleva fortemente passare il turno e c’è riuscito pur non brillando ma creando innumerevoli azioni da gol”, aggiungendo che “la partita è servita per testate lo stato di forma dei ragazzi finora poco utilizzati”. Catanzaro Informa, infine, riporta che “è solo nel recupero che il Catanzaro riesce a bucare il Catania e a conquistare la qualificazione al terzo turno eliminatorio di Coppa Italia di serie C”, decidendo un match “non bello per la verità, condito da tanti errori” e “ampiamente rivedibile sul piano del gioco e dello spettacolo”.

