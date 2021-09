SVINCOLATI (sondaggio chiuso): nuovi interventi sul mercato? Ecco cosa pensano i tifosi

Attendere fino all’apertura della sessione invernale del calciomercato, valutando il rendimento dell’attuale rosa nei prossimi mesi, oppure il Catania farebbe bene ad intervenire ancora sul mercato degli svincolati? E’ quanto chiesto ai tifosi attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com. Ebbene il popolo rossazzurro ha fornito le seguenti risposte in termini percentuali:

25% – Servirebbero rinforzi in difesa e centrocampo

20% – Servirebbero rinforzi in difesa

18% – Servirebbero rinforzi in difesa e attacco

17% – Servirebbero rinforzi in tutti i reparti

8% – Prenderei un altro attaccante se saltasse definitivamente Estrella

4% – Non prenderei altri calciatori svincolati

3% – Servirebbero rinforzi a centrocampo e in attacco

3% – Servirebbero rinforzi a centrocampo

2% – Servirebbero rinforzi in attacco

In base all’esito del sondaggio si evince come soltanto una sparuta minoranza di votanti manterrebbe l’organico attuale fino a gennaio. In tanti interverrebbero sul reparto difensivo dove, evidentemente, non basta il recente ingaggio dell’ex Pontedera Paolo Ropolo. Meno prioritari gli altri settori ma, nel complesso, i tifosi si sono espressi a favore di nuovi interventi sul mercato degli svincolati. La palla passa alla società, al momento alla finestra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***