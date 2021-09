VERSO CATANIA-TURRIS: chi sostituirà Piccolo? Solito ballottaggio Moro-Sipos

In vista di Catania-Turris, il tecnico rossazzurro Francesco Baldini dovrà sicuramente fare a meno dello squalificato Piccolo che osserverà un turno di stop. Qualora, come sembra, Ceccarelli non dovesse recuperare in tempo per la sfida, sulle corsie esterne offensive ci sarebbe spazio per Russotto e Russini, ma non va affatto trascurata anche la soluzione Biondi. Al centro dell’attacco, invece, al solito Baldini è chiamato a sciogliere il dubbio su chi schierare tra Moro e Sipos. Quest’ultimo pare leggermente in vantaggio sull’attaccante di proprietà del Padova.

