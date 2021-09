VERSO CATANZARO-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Nicola Ceravolo” per il confronto con il Catanzaro, valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C ed in programma mercoledì 15 settembre con fischio d’inizio alle ore 17:30. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.95 e 2.30; la “X” tra 3.15 e 3.24; il “2” intorno a 2.98 e 3.55. C’è fiducia, dunque, nei confronti del Catanzaro che ha anche il vantaggio di giocare in casa oltre che una rosa costruita per vincere il campionato, al cospetto di un Catania che, peraltro, registra varie assenze tra i convocati. Le quote, comunque, non evidenziano un divario così evidente, con i rossazzurri che proveranno a giocarsi le loro possibilità.

