VERSO PAGANESE-CATANIA: da Zanini a Castaldo, gli azzurrostellati andati a segno col Catania

Ad oggi sono quattro i giocatori attualmente in forza alla Paganese ad essere entrati nel tabellino dei marcatori contro il Catania, avversario domenica allo stadio “Marcello Torre”. Si tratta del laterale Matteo Zanini e degli attaccanti Giuseppe Guadagni, Abou Diop e Luigi Castaldo (nella foto con la maglia della Casertana).

Zanini fu decisivo nel clamoroso Catania 0-1 Akragas del 25 settembre 2016, siglando un gol beffardo al 93′. Attenzione a Guadagni, classe 2001 andato a segno due volte: nel 3-1 di Paganese-Catania risalente al 2019 e regalando agli azzurrostellati il momentaneo 0-1 a Catania lo scorso anno (gara poi terminata 1-1 grazie alla realizzazione in extremis di Claiton). Un gol invece per Diop, più volte accostato ai rossazzurri nell’ultima sessione di calciomercato: 1-1 in occasione di un Catania-Juve Stabia disputato in Lega Pro nel 2016, in risposta all’1-0 siglato da Francesco Bombagi, calciatore oggi in forza al Catanzaro. Il bomber della Paganese Castaldo, infine, trovò la via della rete al cospetto dell’Elefante l’1 novembre 2014, in Serie B, trasformando il rigore valido per il definitivo 1-0 dell’Avellino al “Partenio”.

