PICERNO-CATANIA: nel Settore Ospiti presenti anche alcuni ultras della Curva Nord

Si fanno sentire allo stadio “Donato Curcio” di Picerno i tifosi provenienti da Catania, presenti in circa 30 unità sugli spalti secondo quanto appreso da Igor Pagano di cui 26 nel Settore Ospiti e altri in Tribuna. Da notare anche la presenza di due gruppi della Curva Nord rossazzurra, una ventina di ultras in rappresentanza del tifo organizzato catanese. Trasferta che, lo ricordiamo, è aperta anche ai non possessori di Tessera del tifoso.

