CALCIO IN PROVINCIA: vento in poppa per il Paternò. Giarre, non ci siamo. FC Motta in testa

Consueta finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D solo un pari casalingo per l’Acireale contro il Rende, granata volenterosi ma poco precisi negli ultimi metri e costretti a giocare in dieci dal 33′ per l’espulsione di Cannino. Male il Giarre che cade sul campo del Real Agro Aversa per effetto del gol siglato da Domenico Russo al 14′, padroni di casa che timbrano anche due traverse. Spreca tanto il Biancavilla, uscito sconfitto dal confronto esterno con il Portici, vittorioso per 2-0 con gol di Romano (30′) e Filogamo (96′). Vento in poppa per il Paternò che ottiene la terza vittoria di fila piegando le resistenze del Troina: decisivo il gol di Rizzo al 22′.

In Eccellenza girone B, Viagrande ko in trasferta al cospetto della Jonica. Ortiz (19′) e Pappalardo (42′) a segno per i padroni di casa, Castelli accorcia le distanze (42′) ma al minuto 74 ci pensa Aquino a chiudere il match per il 3-1 finale. Tutto facile per il Taormina contro l’Atletico Catania: 0-5 caratterizzato dalle reti di Urso (7′), Saccullo (8′), S. Strano (27′ e 38′) e Famà (28′). Cinque gol in 38 minuti, poi gli ospiti non affondano mantenendo il possesso palla. Acuto esterno dell’Acicatena che batte di misura la Virtus Ispica, 0-1 deciso dalla marcatura di Cortes al 61′. L’Aci Sant’Antonio lotta per 45′, poi s’inchina al Real Siracusa che cala il tris: marcatori Spoto (20′), Quarto (52′) e Miraglia (72′).

In Promozione girone C FC Motta batte Gymnica Scordia 2-0, realizzazioni di Ruggeri (15′) e Maesano (92′). La Real Aci affonda il San Gregorio con un rotondo 5-1. Agli ospiti non basta il gol di Sanneh (48′). Le cinque reti dei padroni di casa portano la firma di Zagami (24′), Pennisi (26′), Garozzo (39′ e 65′), e De Carlo (59′). Il Ciclope Bronte affonda sul campo della Leonfortese, trascinata dai gol di Meta (6′) e Caputra (80′). Misterbianco sconfitto tra le mura amiche dall’Atletico Nissa con la rete-lampo di Vaccaro. Pari a reti bianche tra Calatabiano e Sporting Lavinaio. L’Atletico 1994 s’impone in trasferta contro l’Armerina. Alessandro pareggia i conti (28′) dopo il momentaneo svantaggio causato dal gol di Benvegna (9′), poi Mazzamuto su rigore (64′) regala i tre punti all’Atletico. Belpasso vittorioso grazie alla rete di Dumitrascu (67′) al cospetto del Don Bosco. Nel girone D di Eccellenza, invece, Sporting Eubea e Comiso non si fanno male pareggiando 1-1 (marcatori Bojan al 33′ e Valerio al 62′), mentre il Mazzarrone lascia i tre punti al Vittoria che sfrutta la doppietta di Diouf (3′ e 31′). Inutile la marcatura di Maiorana (13′).

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Portici 9 San Luca 9 Cavese 6 Paternò 9 Gelbison 7

Sant’Agata 6 Real Aversa 6 Acireale 5 Santa Maria Cilento 4 Lamezia Terme 4

Licata 4 Biancavilla 3 Trapani 3

Castrovillari 3 FC Messina 1 Rende 1 Giarre 0 Cittanova 0 Sancataldese 0

Troina -6

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 12 Igea 9 Carlentini 9

Jonica 9 Taormina 9 Leonzio 6

Real Siracusa 6 Acicatena 6 Nebros 6 Virtus Ispica 5 Palazzolo 3 Città di Siracusa 1 Santa Croce 1 Aci Sant’Antonio 0

Città di Viagrande 0 Atletico Catania 0

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

F.C. Motta 10 Leonfortese 10 Real Aci 10 Atletico Ct 1994 9 Belpasso 7 Calatabiano 7 Gymnica Scordia 6 Misterbianco 4 San Gregorio 4 Atletico Nissa 4 Don Bosco 3 Armerina 3

Ciclope Bronte 1 Sporting Lavinaio 1

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Gela 10 Frigintini 8 Comiso 8 Mazzarrone 7 Megara 7 Sporting Eubea 5 Avola 5 Vittoria 5 Modica 4 Pro Ragusa 4 Priolo Gargallo 4 Canicattini 3 Scicli 3 RG 0

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***