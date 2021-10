BRAGLIA (all. Avellino): “Catania in crisi societaria? Sul campo fanno il loro lavoro con giocatori importanti”

Non va oltre il risultato di parità, l’Avellino allenato da un tecnico di grande esperienza come Piero Braglia. Irpini che non riescono a decollare. Lo stesso Braglia pensa già alla trasferta di Catania, parlando così del match in programma mercoledì ai microfoni di Prima Tivvù: “Si parla tanto di problemi societari ma i giocatori del Catania stanno facendo il loro lavoro sul campo. Hanno calciatori importanti e questo Moro che segna sempre. Ho letto che Piccolo è stato operato e che Pinto si è fatto male ma hanno gente come Zanchi, Ceccarelli, ricambi di valore. Noi dobbiamo interpretare bene la partita, cercando di ottenere un risultato importante per rimettere un pò a posto le cose”.

