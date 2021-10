DELVINO (Virtus Francavilla): “Ottimo punto contro una grande squadra”

Autore del momentaneo vantaggio della Virtus Francavilla contro il Catania, il difensore Fabio Delvino – che aveva già colpito in passato i rossazzurri con la maglia del Bisceglie – rilascia alcune dichiarazioni a mezzo stampa: “Ho segnato dopo che non ricordavo più come si facesse gol. E’ una grande gioia per me, ma sono contento soprattuto per il gruppo. Potevamo fare sicuramente qualcosa in più. Le poche cose che non sono andate le analizzeremo, rimane un ottimo punto ottenuto contro una grande squadra. Abbiamo fatto un’ottima partita, le gare durano 90 minuti ed in qualche frangente ci può stare commettere qualche errore. Siamo tanti ragazzi giovani ma molto affiatati”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***