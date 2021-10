STAMPA PUGLIESE: “Catania, bicchiere mezzo pieno. Non basta il cuore alla Virtus Francavilla”

Vediamo come la stampa pugliese commenta l’1-1 finale maturato alla “Nuovarredo Arena” tra Virtus Francavilla e Catania.

Su tuttocalciopuglia.com si legge: “Un punto per parte tra Virtus Francavilla e Catania: al gol di Delvino risponde Moro su rigore, in un match dove il pareggio sta un po’ stretto ai biancazzurri che in ogni caso muovono un po’ la classifica”. Brindisireport.it sottolinea invece come la Virtus Francavilla abbia ripreso “a fare punti dopo la sconfitta nello scorso turno ad Avellino”, nel contesto di una gara “non priva di emozioni”, aggiungendo che la formazione allenata da Taurino “continua a mantenere l’imbattibilità della Nuovarredo Arena”.

Il Quotidiano di Puglia pone in evidenza le parole del tecnico rossazzurro Francesco Baldini nel post-gara, ritenendo che il Catania veda il bicchiere mezzo pieno e “deve, tra le altre cose, risolvere tante faccende societarie” con dichiarazioni di apprezzamento del mister nei confronti della squadra ma anche dei tifosi che hanno capito il momento, dando una grande mano. In merito alla partita, si parla di “gara equilibrata con entrambe le formazioni che hanno sfiorato più volte il successo”, riportando che non è bastato il cuore alla Virtus, comunque applaudita a fine partita dai propri sostenitori. Nell’edizione pugliese del Corriere dello Sport, infine, doverosa menzione nei confronti del “solito Moro”, che continua ad andare a segno tra le fila rossazzurre avendo siglato il settimo gol in questo campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***