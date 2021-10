CAPIENZA STADI – Vezzali: “Possibile riapertura al 100% nel giro di 15 giorni”

Sul palco del Festival del Calcio di Trento, Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi, ha parlato del tema delle riaperture degli stadi: “Da luglio, quando ho ascoltato i presidenti delle federazioni interessate maggiormente al pubblico negli impianti al chiuso e all’aperto e tutti i presidenti delle varie leghe, mi sono battuta perchè fin dall’inizio ci potesse essere una percentuale di presenze importante sugli spalti. Avevo espresso, attraverso il Dipartimento per lo sport, la richiesta del 75% per gli impianti all’aperto e del 50% al chiuso; a ridosso delle Olimpiadi siamo arrivati a un 50% e 35%, oggi ne sono contenta perchè ho avuto modo di interloquire anche con il Generale Figliuolo che ha sottolineato come l’andamento epidemiologico stia andando verso la direzione giusta con una riduzione dei casi e, parallelamente, il numero di vaccinazioni prosegue per il meglio. Se non succede una terza ondata e va tutto come sta andando, nell’arco di una quindicina di giorni potremmo anche arrivare al 100% di presenze”.

