VERSO CATANIA-JUVE STABIA: centrocampo, fiducia a Maldonado oppure è arrivato il momento di Cataldi?

Le prestazioni non eccelse di Maldonado non sono passate inosservate. Mister Baldini ha sempre dato fiducia in questo campionato al centrocampista ecuadoregno, che continua a godere della massima stima del tecnico del Catania. Un pò di panchina, però, non gli farebbe male e non si esclude l’eventuale impiego dal 1′ del promettente Cataldi domenica, quando i rossazzurri ospiteranno la Juve Stabia. Si potrebbe ipotizzare un centrocampo a tre composto anche da Provenzano e Greco, non escludendo però il possibile impiego dall’inizio dell’ex Cesena Rosaia, che a Picerno non è dispiaciuto nell’arco dei 90′.

