CATANIA-JUVE STABIA: anche stavolta i rossazzurri non saranno su Sky

Per l’ottava giornata di Serie C Sky Sport trasmetterà altre otto gare, distribuite fra i tre gironi. Ancora una volta non sarà disponibile la visione del match del Catania, impegnato domenica 10 ottobre allo stadio “Angelo Massimino” contro la Juve Stabia. La partita verrà trasmessa su Radio Fantastica (fm 89.2 per Catania e provincia) e sulla piattaforma Eleven Sports, attraverso l’applicazione scaricabile su smart tv (tipologia di abbonamento – mensile o annuale – e poi selezionare l’evento dal palinsesto) e in diretta streaming.

