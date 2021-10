TORRE DEL GRIFO: allenamenti ripresi e situazione infermeria tutta da valutare

Il Catania ha sostenuto il primo allenamento settimanale in vista della sfida alla Juve Stabia, svolto interamente in palestra e caratterizzato da due programmi differenziati per altrettanti gruppi: per i rossazzurri in campo al “Curcio”, sessione finalizzata al recupero; per tutti gli altri atleti disponibili, lavoro di forza. La preparazione proseguirà domani, con inizio alle 15.30, giovedì e venerdì, con una seduta mattutina e una pomeridiana. Sabato, alle 11.00, la rifinitura. In questi giorni si valuteranno le condizioni dei vari giocatori attualmente acciaccati. Riferimento che va a Bianco e Ceccarelli, ma anche all’influenzato Albertini ed a Frisenna, Stancampiano e Zanchi, non convocati per la trasferta in terra lucana. Da valutare anche Greco, sostituito dopo un duro scontro di gioco nel secondo tempo di Picerno. L’uscita dal campo di Claiton, infine, è stata fatta a scopo precauzionale ma verranno in ogni caso tenute sotto controllo le condizioni del brasiliano in settimana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***