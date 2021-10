FASCIA DI CAPITANO: con il recupero di Claiton mutano nuovamente le gerarchie?

La vittoriosa trasferta di Picerno, oltre a riconsegnare i 3 punti al Catania dopo un lungo digiuno (ben quattro gare senza vittorie), ha anche offerto qualche spunto interessante; infatti, nonostante una gara non brillantissima, i rossazzurri hanno comunque vinto con merito, non sfruttando a dovere le numerose occasioni da rete create e concedendo poco agli avversari. Gran parte del merito nei confronti della ritrovata sintonia difensiva può essere attribuita al ritorno in campo del brasiliano Claiton che, dall’alto delle sue 37 primavere e dell’enorme esperienza maturata in categorie superiori, ha guidato con sicurezza il reparto arretrato, infondendo tranquillità all’intero pacchetto difensivo.

Altra curiosità emersa dalla gara contro i meladrini è stata la traslazione della fascia di capitano dal braccio di Luca Calapai a quello proprio del numero 3. Fino a quando è rimasto in campo, il centrale ex Cremonese è stato il capitano dell’Elefante dispensando anche consigli utili e indicando i movimenti corretti al compagno di reparto Monteagudo, dettando i tempi nelle azioni partenti dal basso e più in generale rivelandosi uomo carismatico. Poi, al momento della sostituzione, la fascia è tornata al terzino messinese. Vedremo se la sfida del “Curcio” ha indicato nuove gerarchie in seno allo spogliatoio in vista delle prossime gare.

