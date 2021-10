CATANIA-JUVE STABIA: probabili formazioni, chance per Albertini dal primo minuto

Le probabili formazioni del match Catania-Juve Stabia, valevole per l’8ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 17:30.

Per questo incontro casalingo i rossazzurri devono rinunciare al terzino destro Luca Calapai, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il giocatore messinese dovrebbe essere sostituito da Albertini, con Claiton (o Ercolani), Monteagudo e Pinto a completare il reparto arretrato (Sala in porta). In mezzo al campo troverebbero posto Greco (o Rosaia), Maldonado e Provenzano, con Piccolo, Moro e Russini in avanti. Russotto, Biondi e Sipos le alternative.

Walter Novellino dovrebbe invece schierare le “Vespe” con il modulo 3-5-2. Davanti al portiere Sarri agirebbero i difensori Troest, Caldore e Tonucci, con Donati, Squizzato, Schiavi, Berardocco e Rizzo a centrocampo ed il duo Evacuo-Eusepi in attacco. Indisponibili Pozzer, Cinaglia e Todisco.

Direzione di gara affidata al signor Michele Giordano della sezione AIA di Novara, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Stringini di Avezzano e Marco Carrelli di Campobasso e dal IV ufficiale Marco Emmanuele di Pisa. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

