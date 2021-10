CATANIA SOCIAL – Greco: “Combattere fino alla fine”

“Fight until the end⚔️❤️💙 #forzacatania #15”. Nessuna intenzione di mollare, non si molla di un centimetro. Lo ribadisce via social il centrocampista del Catania Jean Freddi Greco. Autore del suo primo gol nel calcio professionistico e di prestazioni sempre più convincenti con la maglia del Catania, Greco attraverso un eccellente momento di forma e non risente in alcun modo delle problematiche societarie rossazzurre. Via via sta trovando maggiore spazio, rivelandosi un elemento importante nello scacchiere tattico di mister Baldini e scalpita in vista del prossimo match al cospetto del Campobasso.

