DOTT. RISO: “Il punto sulle condizioni fisiche degli infortunati”

Nota stampa Calcio Catania

Il dottor Francesco Riso, coordinatore dell’area medica del Calcio Catania, analizza le condizioni dei rossazzurri in vista dei prossimi impegni:

“La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri Piccolo ha evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio destro che rende necessario l’intervento in artroscopia: il calciatore sarà operato domani, all’ospedale “Umberto I” di Enna, dal dottor Arcangelo Russo. Tra gli indisponibili anche Pinto: gli esami strumentali hanno rivelato una lesione di secondo grado dell’adduttore lungo sinistro. Bianco osserva un periodo di riposo necessario per smaltire un affaticamento. Giulio Frisenna, archiviato l’infortunio muscolare, svolge in questi giorni un programma di riatletizzazione. Claiton e Stancampiano hanno già sostenuto i primi allenamenti in gruppo”.

