ESTRELLA: idoneità agonistica, a breve novità

Nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor, si è parlato della situazione legata a Felipe Estrella. Come noto, la promettente punta che il Catania ha prelevato in prestito dal Genoa si è sottoposta ad ulteriori accertamenti per capire se riuscirà ad ottenere l’idoneità agonistica. La dirigenza rossazzurra continua ad attendere il responso, che arriverà entro un paio di giorni. Non perdendo ancora del tutto la speranza di avere ufficialmente a disposizione il giocatore che, dal canto suo, resta comprensibilmente con il fiato sospeso. Massima cautela, la tutela della salute del ragazzo prima di tutto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***