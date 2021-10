EX ROSSAZZURRI – Atzori: “Preferisco lavorare all’estero, piuttosto che essere uno 150 allenatori italiani a casa…”

L’ex allenatore del Catania Gianluca Atzori, attuale tecnico dei maltesi del Floriana, parla dei tanti colleghi senza panchina in Italia: “150 colleghi a spasso? Purtroppo sono sempre di più gli allenatori e sempre meno le squadre professionistiche. Quindi la selezione diventa sempre più difficile e complicata. Purtroppo dovremo abituarci a questi numeri. Sono contento per la scelta che ho fatto. Malta è un trampolino di lancio, qui il campionato è competitivo, viene visto da tantissime squadre europee. Ho fatto una buona scelta, poi come andrà ovviamente non lo so. Però piuttosto che essere uno dei 150 allenatori italiani che sono a casa, preferisco lavorare all’estero. Ho nostalgia dell’Italia ma ho fatto la scelta giusta”, le parole di Atzori ai microfoni di tuttoc.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***