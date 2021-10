EX ROSSAZZURRI – Biagianti: “Catania, sempre bello rappresentare questi colori”

L’ex centrocampista del Catania Marco Biagianti, responsabile dell’area tecnica nell’ambito del progetto MetaRed Acicastello e che ricopre il ruolo di Club Manager della Meta Catania Bricocity, abbandonando definitivamente pantaloncini e calzettoni, era presente a Palazzo degli Elefanti per la presentazione della nuova stagione della Meta Catania. Ne ha approfittato per pubblicare il seguente post sui social: “Bellissima presentazione ieri per la nuova stagione della META Catania Bricocity al Palazzo degli Elefanti a Catania. Sempre bello tornare dopo anni in queste Aule e rappresentare ancora una volta i colori rossazzurri. Sabato 9 Ottobre comincerà il nuovo campionato ed i ragazzi saranno pronti a sudare e combattere per rappresentare nel modo migliore la città di Catania. Martedì 12 Ottobre alle 20 ci sarà la prima gara casalinga finalmente al PalaCatania, l’ingresso sarà gratuito, riempiamo il palazzetto!! Il Futsal è uno sport da conoscere. Attenzione, rilascia emozioni forti. Forza ❤️💙 Sempre!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***