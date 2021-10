VERSO CATANIA-JUVE STABIA: quali soluzioni in attacco?

Sarà interessante vedere quali saranno le scelte di mister Francesco Baldini per quanto concerne gli attaccanti da opporre alla Juve Stabia, formazione che vanta una delle difese meno battute del campionato in questa prima parte di stagione. Sicuramente nel tridente offensivo rossazzurro ci sarà spazio per Moro, piacevole sorpresa del Catania 2021/22 e autore sin qui di 4 gol. Vedremo se Baldini darà una chance a Russini, di ritorno dalla squalifica inflitta dopo l’espulsione rimediata nella gara persa contro la Turris e determinato a riscattarsi. Piccolo potrebbe completare il tridente, ma attenzione anche all’ipotesi di un impiego dall’inizio di Sipos con Moro. Entrambi, infatti, possono coesistere sfruttando la mobilità dell’attaccante di proprietà del Padova. Ceccarelli, invece, potrebbe figurare nella lista dei convocati entrando magari a gara in corso. Probabile partenza in panchina per Russotto e Biondi. Vedremo. Baldini tiene tutti sulla corda.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***