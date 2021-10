EX ROSSAZZURRI – Novellino (all. Juve Stabia): “Faticato a Catania solo nei primi venti minuti…”

L’allenatore della Juve Stabia Walter Novellino torna sulla sconfitta di Catania e continua a guardare con ottimismo per il futuro: “Devo dire che non siamo stati fortunati. Credo che la squadra sta esprimendo un buon calcio, abbiamo fatto un pò di fatica nei pimi venti minuti a Catania ma i ragazzi hanno sempre risposto bene – dichiara in conferenza stampa – Ripeto, ci manca un pò di fortuna. Il campionato è appena iniziato, la condizione non è ancora ottimale ma quando staremo tutti bene potremo esprimerci come sappiamo. Continuiamo agiocare come stiamo facendo e la squadra ci darà grandi soddisfazioni anche sul piano del risultato, non solo in relazione al gioco ed al carattere. La Juve Stabia ha sempre messo il cuore ed alleno una squadra competitiva, i campionati si giocano fino alla fine”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***