EX ROSSAZZURRI – Rigoli: “Catania, puoi fare molto di più. Baldini deve occuparsi di campo…”

Il pensiero dell’ex allenatore rossazzurro Pino Rigoli sul momento del Catania, ai microfoni di tuttoc.com: “Dal punto di vista ambientale è un buon momento visto che la squadra ha l’appoggio della città, mentre sul campo bisogna dire che dodici punti sono pochi e che c’è qualche problema in difesa. I rossazzurri possono fare molto di più, finora hanno prodotto meno di quanto avrebbero potuto. Lo sfogo di Baldini? Un tecnico deve occuparsi del campo, non di altro. Parlo da esterno: quando non vengono pagati gli stipendi è doveroso che la società venga messa in mora, ma noi allenatori non dobbiamo occuparci di aspetti diversi da quelli tecnici”.

