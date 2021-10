ACCADDE OGGI: 23 ottobre 2004, ultima vittoria di Costantini sulla panchina del Catania

Il Catania di Maurizio Costantini, prima dell’esonero, piegò la Ternana in Serie B

Il 23 ottobre 2004 coincide con l’ultimo successo ottenuto dal tecnico Maurizio Costantini sulla panchina del Catania prima dell’esonero. In Serie B la formazione rossazzurra, reduce dalla batosta di Verona (poker di gol rifilato dall’Hellas allo stadio Bentegodi), reagisce davanti a meno di 9.000 spettatori al Cibali battendo la Ternana. Il rientro in squadra di Marco Ferrante consente al Catania di tornare alla vittoria.

L’ex attaccante del Torino prima, al 44′, si fa parare il rigore (concesso per una spinta di Bono, espulso per fallo da ultimo uomo su Caserta, ndr) del possibile 1-0 quindi, dopo appena un minuto, sigla di testa, su cross di Mariniello, la rete che spezza l’equilibrio. Ad inizio ripresa il centrocampista Salvatore Miceli chiude i conti con un tocco sotto misura su assist di Messera. La traversa di Russo al 52′ impedisce alla Ternana di rientrare in partita. Successivamente Costantini venne esonerato, a seguito del ko casalingo con il Bari (0-1) e pagando un ruolino di marcia di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in campionato, 16 reti al passivo e 13 all’attivo.

