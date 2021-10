EX ROSSAZZURRI – Spolli: “Il Parma è forte, lo era anche il Catania in B ma…”

La stagione 2014/15 fu l’ultima vissuta con la maglia del Catania per Nicolas Spolli, che concluse l’esperienza ai piedi dell’Etna con oltre 150 presenze in gare ufficiali tra Serie A, B e Coppa Italia e 7 reti all’attivo. L’ex difensore argentino paragona in qualche modo il Catania di allora, che fece molta fatica in Serie B, al Parma attuale che stenta a decollare tra i cadetti malgrado la presenza in rosa di calciatori molto importanti. Queste le sue parole ai microfoni di parmatoday.it: “Giocatori nuovi, allenatore nuovo, società nuova. Tante cose da valutare. Noi a Catania avevamo una squadra forte, venivamo da una retrocessione, proprio come il Parma. Abbiamo aggiunto a quella squadra due calciatori straordinari: Calaiò e Rosina, i migliori l’anno prima in Serie B. Non siamo riusciti a vincere. Il Parma è forte, ma anche noi lo eravamo. Ci sono tante squadre che potrebbero fare lo stesso ragionamento, ma dico davvero che la Serie B è un campionato lungo. Ci vuole carattere, forza, cattiveria agonistica”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***