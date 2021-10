SERIE C: ottava giornata, ecco le partite in programma

Sabato e domenica, squadre del girone C di Serie C pronte a darsi sportivamente battaglia per l’ottava giornata di campionato. Riportiamo nel dettaglio le partite in programma.

ACR Messina in cerca di riscatto dopo tre ko di fila, anche l’Avellino del riconfermato tecnico Braglia punta con decisione a vincere ma in questo momento il Francavilla è un cliente abbastanza scomodo. Bari-Turris è, a sorpresa, un confronto che vale l’alta classifica con i pugliesi che tentano la fuga. Il Picerno ha archiviato il ko col Catania e proverà a rialzare la testa nello scontro diretto per la salvezza con il Latina. Catania che ha l’opportunità di continuare a risalire la classifica affrontando la solida Juve Stabia dell’ex Novellino. Esame Campobasso per il Monopoli. Trasferta insidiosa per il Catanzaro a Pagani. Palermo-Foggia è sfida che promette spettacolo, mentre si sfideranno Potenza e Fidelis Andria che necessitano di ossigeno visto il rispettivo penultimo e terz’ultimo posto attuale. Vibonese a caccia di punti salvezza a Taranto.

09.10. 17:00 ACR Messina – Monterosi Tuscia

09.10. 17:30 Avellino – Virtus Francavilla

10.10. 17:30 Bari – Turris

10.10. 17:30 Catania – Juve Stabia

10.10. 17:30 Latina – Picerno

10.10. 17:30 Monopoli – Campobasso

10.10. 17:30 Paganese – Catanzaro

10.10. 17:30 Palermo – Foggia

10.10. 17:30 Potenza – Fidelis Andria

10.10. 17:30 Taranto – Vibonese

