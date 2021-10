LA SICILIA: Primavera, derby Catania-Palermo con “vista” in Prima Squadra

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale, in vista del derby Primavera Catania-Palermo, fotografa la situazione delle due società siciliane in fatto di giovani presenti nelle rispettive rose. In particolare parlando dei ragazzi che sono stati inseriti in Prima Squadra. Vedi, nel caso del Catania, il portiere Francesco Borriello (titolare a Vibo ed il più giovane esordiente coi guantoni nella storia rossazzurra), l’estremo difensore Giorgio Coriolano, il jolly Lorenzo Tropea, la punta classe 2004 Flavio Russo impiegata a Vibo Valentia e per 10 minuti in campionato a Monopoli, il centrocampista Giulio Frisenna che ha giocato anch’egli contro la Vibonese, l’esterno offensivo Gabriel Bianco che in Primavera sta recuperando minuti preziosi. Inoltre nell’ambito della prima squadra gravita il difensore centrale Angelo Panariello. Rossazzurri e rosanero arrivano al match con due vittorie a testa, 4 reti siglate dai catanesi subendo un solo gol, nove invece le marcature palermitane con un gol al passivo. Sarà un bel duello sabato a Torre del Grifo (ore 15).

