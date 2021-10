JUVE STABIA: già a rischio la posizione in panchina di Novellino

Prima sconfitta in questo campionato per la Juve Stabia, sconfitta dal Catania per 3-2 al “Massimino”, e posizione di Walter Novellino non propriamente salda. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, in caso di risultato negativo contro il Picerno potrebbe saltare la panchina delle Vespe. La dirigenza starebbe già valutando la possibilità di optare per un cambio alla guida tecnica della squadra. Tra le ipotesi considerate per l’eventuale sostituzione di Novellino ci sarebbe anche l’ex allenatore del Palermo Roberto Boscaglia (fonte nicoloschira.com).

