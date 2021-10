LA SICILIA: Catania che non trova pace e neanche il gradimento dei tifosi, vicina nuova scadenza

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

La rifinitura, poi la partenza per la trasferta potentina. Lunedì a Picerno il Catania giocherà l’ennesima carta per rimontare in classifica e mettersi in una posizione psicologica migliore di quella attuale. Il ko con la Turris è ancora da smaltire, per di più si innescano puntualmente problemi o imprevisti di natura societaria. Dalla mancata presentazione della ditta che si occupa del verde allo stadio e a Torre del Grifo, alla composizione del CdA. Sullo sfondo c’è la scadenza di metà ottobre, ma in questo senso pare che la società abbia messo al sicuro la somma da corrispondere alla squadra evitando così il rischio di altre penalizzazioni. “Un Catania che non trova pace – si legge – ma neanche il gradimento dei tifosi se è vero che ai mille abbonati l’altro giorno si sono aggiunti i poco meno di 500 paganti. Si spera in un colpo di coda che solo i successi sul campo possono contribuire ad effettuare”.

