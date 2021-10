LA SICILIA: Moro tra gli storici golden boy rossazzurri

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Luca Moro, l’ultimo profeta fra i golden boy rossazzurri”. Titola così il quotidiano locale, che cita i golden boy del Catania di tutti i tempi. Moro è l’undicesimo cannoniere etneo under 21. Nella ricostruzione di questo particolare albo d’oro si va da Mario Bizantino (Prima Divisione 1931-32) ad Antonino Belnome (Eccellenza ’93-94).

La lista si apre con due diciannovenni: Enzo Bellini proveniente dal Modena (8 gol in 24 presenze) nel ’37-38 e Renato Antolini che veniva dall’Ostiense (8 in 26) nel ’38-39. I ventenni – come è oggi il caso di Moro – hanno il capofila in Cocò Nicolosi, proveniente dalla Lazio, che nella Prima Divisione ’32-33 si presentò esplodendo con 14 gol in altrettanti incontri e Giorgio Girol, che nella Serie C ’67/68 si accreditò 8 reti in 22 partite.

Poi la sfilza di ventunenni: l’ex juventino Mario Bianzino (12 in 25 gare) nel ’31-32, lo stesso Nicolosi (14 in 17 partite) nel ’33-34, Bellini bis (12 in 20) nel ’38-39, Mauro Bicicli (8 in 32) ex Parma ed Uzzecchini (10 reti in 31 partite), l’ex interista Petroni (11 in 28) nella Serie A ’62-63, Baisi (9 in 34) nel ’66-67 e Belnome (15 in 28 gare) ex Teramo nel ’93-94.

