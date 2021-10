VERSO CATANIA-AVELLINO: etnei pronti a battersi con ardore, Baldini recupera Greco

In un clima arroventato dalle note vicissitudini societarie il Catania ospiterà l’Avellino nel turno infrasettimanale di campionato. Al “Massimino” andrà in scena la diciottesima sfida in casa degli etnei, vittoriosi negli ultimi nove confronti interni al cospetto degli irpini. Rossazzurri reduci da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pari esterno a Francavilla Fontana), biancoverdi affetti da “pareggite” e lontani dai vertici della graduatoria.

La vigilia del match in casa rossazzurra non è stata delle migliori. Le spettanze ai tesserati sono state saldate solo in parte entro il termine previsto del 18 ottobre, pertanto il club andrà incontro a una nuova penalizzazione che si sommerà alla sanzione in arrivo per il mancato rispetto della prima scadenza federale della stagione (2 agosto).

Le difficoltà gestionali stanno prendendo il sopravvento eppure va dato atto a Baldini e ai suoi ragazzi di non aver “abbandonato la nave” nel momento più critico, onorando la maglia e sciorinando ottime prestazioni di squadra. Contro gli irpini il tecnico degli etnei dovrà rinunciare agli infortunati Pinto, Piccolo, Frisenna e Bianco, mentre il centrocampista Greco è regolarmente disponibile.

L’Avellino dei tanti ex (da mister Braglia ai giocatori Maniero, Ciancio e Carriero), è reduce dal deludente pareggio sul campo della Fidelis Andria. L’1-1 del “Degli Ulivi” si somma ai cinque risultati da segno “X” maturati in precedenza, risultati che hanno rallentato la corsa alle posizioni di vertice. Gli irpini al momento sono attardati in 10ª posizione (12 punti) e nella trasferta etnea proveranno a conquistare l’intera posta in palio nell’intento di rilanciarsi in classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***