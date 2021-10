LA SICILIA – Russini: “Siamo carichi, cercasi continuità. Vorrei rimediare dopo l’espulsione…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Al rientro dalla squalifica, l’attaccante Simone Russini è determinato a riscattarsi dopo l’espulsione rimediata contro la Turris: “Siamo carichi. Ogni gara nasconde complicazioni, il campionato dimostra equilibrio ma il Catania arriverà alla gara di domenica con la voglia di vincere. Sarà un confronto che deve darci continuità, contro un avversario di esperienza. Ci mancano punti in classifica, bisogna fare più risultati utili di fila. Siamo un gruppo giovane e nuovo, dobbiamo sbrigarci a diventare una squadra ben definita. Non abbiamo sfigurato contro nessuno, forse tranne a Monopoli. Espulsione con la Turris? Ingiusta. Il primo giallo non c’era, ma lasciare la squadra in dieci mi è dispiaciuto, in parità avremmo potuto vincere. Domenica ho sofferto a casa davanti alla TV, recluso in una stanza. Adesso vorrei rimediare aiutando i compagni a a vincere”.

