MAURIZI: “Anche il Catania è un’ottima squadra. Sono vicino al popolo catanese”

L’allenatore Agenore Maurizi, in cerca di nuova sistemazione dopo le ultime esperienze sulle panchine di Teramo, Latina e Viterbese, parla delle squadre a suo avviso più interessanti del girone C di Serie C, ai microfoni di TMW Radio a Stadio Aperto: “Ho visto molte partite di terza serie. Per quanto riguarda il raggruppamento meridionale mi ha fatto un’ottima impressione la Juve Stabia, il Bari ha qualcosa in più rispetto alle altre e basta vederlo giocare, cito il Catanzaro ma ci sono anche squadre importanti che io non sottovaluterei, non per la vittoria finale ma nell’ottica di disputare un ottimo campionato. Adesso chi non conosce bene il torneo può pensare che la Virtus Francavilla non sia di valore, invece è un’ottima squadra. Come il Monopoli, al pari di Avellino, la già citata Juve Stabia e Catania. Il club etneo ha problemi societari ma gli auguro le migliori fortune e ne approfitto per essere solidale con la popolazione catanese per il maltempo che ha colpito la città. Un forte abbraccio a chi ha vissuto in questi giorni momenti bruttissimi. Il gruppo C presenta tante squadre molto forti e ben allenate”.

