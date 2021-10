MESSA IN MORA: ecco cosa succede adesso in casa Catania

I giocatori hanno ufficialmente messo in mora il Calcio Catania. Notizia in qualche modo prevedibile, che contribuisce a rendere ancora più incerta la situazione in casa rossazzurra. Già nella stagione 2019/20 si verificò tale scenario, con Gianluca Astorina allora Presidente. Lo scorso mese di agosto qualche calciatore aveva valutato di richiedere la messa in mora, ma poi non se ne fece nulla. Adesso invece la decisione è stata presa collettivamente dalla squadra per avere ricevuto soltanto la retribuzione di luglio. A norma di regolamento, esiste un termine di 20 giorni per il Catania affinchè paghi gli stipendi arretrati. Dopo la scadenza, a pagamento non avvenuto, eventualmente non avverrebbe lo svincolo in automatico ma i tesserati deciderebbero se fare ulteriore ricorso al Collegio Arbitrale della Lega. In questa sede potrebbero chiedere solo gli emolumenti o anche lo scioglimento del vincolo contrattuale. E’ corsa contro il tempo, dunque, all’interno della società chiamata a rispettare una volta per tutte gli accordi con i calciatori che devono, giustamente, essere retribuiti.

