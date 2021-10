MULARONI: “Vittoria fortemente voluta. Gioco meno propositivo ma più attenti e concentrati. Serve tempo”

Il collaboratore tecnico Luciano Mularoni ha diretto in panchina il Catania al posto di mister Francesco Baldini, a causa della squalifica di un turno inflitta a quest’ultimo. Ecco le parole di Mularoni a commento della vittoria di Picerno:

“Successo meritato perchè i ragazzi lo hanno voluto, anche se non è stata una bellissima partita. Fare tre gare ravvicinate è sempre difficile per tutti, però avevamo delle assenze ed i sostituti hanno fatto il massimo. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e anche di più. I tre punti sono sempre importanti, si lavora in funzione di questo. Sono punti che ci aiutano nel lavoro perchè danno fiducia e consapevolezza, ti fanno lavorare più tranquillo e sereno”

“Biondi? Non mi piace parlare dei singoli ma ha disputato un’ottima partita, come tutti gli altri. Siamo convinti che ci possa dare qualcosa di più. Moro? E’ un ragazzo giovane che sta lavorando tanto ed ha voglia di mettersi in mostra, non dimenticherei Sipos che quando chiamato in causa ha fatto il suo lavoro. Avere la possibilità di scegliere è una fortuna. Piccolo? Giocatore importante, esperto, a volte non si vede tanto perchè fa anche un lavoro sporco. Credo che abbia dato qualche strappata che ci serviva, si è mangiato un paio di gol ma le azioni le ha create, possiede qualità importanti“

“Il nostro gioco non è stato propositivo come in altre occasioni però, di contro, abbiamo messo in campo molta attenzione e concentrazione, il rientro di Claiton ci ha dato più serenità ed equilibrio. Ma tutti i ragazzi hanno lavorato al centimetro per portare a casa la vittoria. Vincere aiuta sempre, la mentalità si crea nel tempo ed il Catania lavora bene ma necessita di tempo perchè la squadra è cambiata di parecchio negli interpreti rispetto alla stagione scorsa. Arriveremo all’idea di gioco di Baldini. Io in panchina al suo posto? L’ho presa in modo molto sereno ma sono il collaboratore tecnico, il lavoro importante si fa durante la settimana ed è Baldini che guida. Lavoriamo tanto, in panchina con me c’erano altri collaboratori ed il Direttore Pellegrino, siamo stati uniti. Sono contento della vittoria ma non abbiamo vinto perchè c’ero io in panchina (ride, ndr)”.

